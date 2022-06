Op vakantie naar het buitenland? Vergeet je vaccinatiecertificaat niet te vernieuwen

De vernieuwing van je vaccinatiecertificaat gebeurt niet automatisch. Het is mogelijk dat de geldigheidsdatum van je certificaat verlopen is. Om onaangename verrassingen te voorkomen, haal je dus best een vernieuwd COVID-19-vaccinatiecertificaat op. "Je kan zelf via je CovidSafe-app je certificaat vernieuwen zodat je zeker bent dat je in regel bent met de geldende regels van bepaalde landen", zegt minister Crevits.



Om je certificaat te vernieuwen, druk je in de CovidSafe-app op de knop "Controleer op nieuwe certificaten". Meld je vervolgens aan via Itsme of eHealth. De vernieuwde certificaten met aangepaste geldigheidsduur zullen dan automatisch verschijnen in de app.



Daarnaast kan je je vernieuwde certificaten ook downloaden via Mijn Burgerprofiel, mijngezondheid.be, MyHealthViewer of HelenaCare. Indien je je vaccinatiecertificaat via de post wenst te ontvangen, hou dan rekening met een verzendtijd van ongeveer een week.

Meer informatie vind je op https://www.vlaanderen.be/covid-certificaat.