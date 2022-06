Criminelen maken via valse sms'jes honderdduizenden euro's buit: 6 verdachten opgepakt, onder wie een contacttracer

Blijf waakzaam voor phishing

De voorbije maand wist het team internetcriminaliteit al 17 verdachten te arresteren in het kader van 3 onderzoeken naar phishing. De politie roept slachtoffers dan ook op om steeds aangifte te doen.



Raadpleeg www.safeonweb.be voor meer informatie om phishing te herkennen. Banken of andere organisaties zullen nooit links versturen via mail of sms met de vraag om inloggegevens door te geven. Informeer ook oudere familieleden of kennissen om hen te beschermen tegen phishing.