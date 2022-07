5 memorabele momenten uit 15 jaar "De madammen": presentatrices Anja Daems en Cathérine Vandoorne blikken terug

“De eerste bestemming was Londen. We verplaatsten ons door Londen in een grote bus waarin we ons moesten omkleden als we van de ene locatie naar de andere reden. Alles moest heel snel gaan”, vertelt Cathérine Vandoorne.

“Voor een van de scènes kwamen we het bekende Harrods-winkelcentrum buiten. Daar stond zo veel volk te kijken naar ons en de cameraploeg, mensen dachten dat wij wereldsterren waren. Met een elegante draai stapten we in chique avondkledij Londen ‘by night’ in. Het zag er allemaal heel mooi uit… tot we achteraf merkten dat het prijskaartje nog aan mijn kleed hing."

"Daar stond dus zoveel volk op te kijken en niemand had dat gezien. We hebben zo hard moeten lachen toen we de eerste beelden van de spot zagen. Tijdens de definitieve montage van het spotje werd het logo van Radio 2 over het prijskaartje gezet, dus niemand die het ooit gemerkt heeft."