Deze (energie)premies kun je vanaf vandaag wel/niet aanvragen

Het was al langer aangekondigd en nu is het zover: verschillende Vlaamse premies worden samengevoegd tot één verbouwpremie, die je vanaf 1 oktober zal kunnen aanvragen. Het gaat dan om de Vlaamse renovatiepremie enerzijds, en allerlei premies die je via netbeheerder Fluvius kunt aanvragen om je woning energiezuiniger te maken anderzijds. Denk bijvoorbeeld aan premies voor dak- of vloerisolatie, of de plaatsing van een warmtepomp, om maar iets te zeggen.