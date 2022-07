Eerste camera met nummerplaatherkenning in Voeren, tegenover politiekantoor

Voeren had tot nu toe nog geen camera met nummerplaatherkenning, en was daardoor een blinde vlek in het cameranetwerk in Limburg. Maar met de camera in Sint-Martens-Voeren komt daar nu verandering in. De politie wil met de camera vooral gezochte of gestolen auto's opsporen en inbraken ophelderen. Als grensgemeente wordt Voeren ook geconfronteerd met drugssmokkel.

De camera met nummerplaatherkenning staat pal voor het politiekantoor in Sint-Martens-Voeren, want dat ligt langs een belangrijke verbindingsweg. Maar er kunnen geen snelheden mee gemeten worden, de camera maakt dus ook geen deel uit van een trajectcontrole.