Donorkind spoort donor op via DNA-databank: is anonimiteit een illusie, en wat betekent dat voor donorbehandelingen? 

Het donorkind dat gisteren zijn relaas deed in “Terzake”, vertelde hoe zijn ouders werd aangeraden koste wat het kost te zwijgen over de donorbehandeling. “Wees blij dat je een kind hebt gekregen”, zo redeneerden in de jaren 80 veel artsen.

“Gelukkig leven we nu in een andere tijdgeest, met veel meer kennis. We drukken wensouders op het hart dat ze in een traject stappen waarbij er op een alternatieve manier aan gezinsvorming wordt gedaan. Een donorbehandeling is geen standaard huisje-boompje-beestje-scenario. Soms is het hard werken om daarover in dialoog te kunnen treden, want elk wensouderpaar staat er anders tegenover.”