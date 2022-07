Fietsbrug en ecoduct over Boslaan in Dilsen-Stokkem moeten delen van Nationaal Park weer verbinden

Voor het project slaan het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Natuur en Bos, Departement Omgeving en de Stad Dilsen-Stokkem de handen in elkaar. Het is een onderdeel van het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO). “Er was al lang sprake van de bouw van een ecorecreaduct over de Boslaan in Lanklaar. Vandaag liggen de concrete plannen eindelijk op tafel, begin volgend jaar gaat de schop de grond in. De fietsbrug komt ter hoogte van domein Sparrendal, die de Hoeveweg verbindt met de Lieve Moenssenslaan”, aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken (Open VLD). “De fietsbrug wordt een hefboom voor de regio. Lokaal krijgen de fietsers een volwaardige toegangspoort naar Terhills en wordt de Lieve Moenssenslaan beter bereikbaar. Maar zo komt ook een fietsverbinding tot stand tussen As en Dilsen-Stokkem.”