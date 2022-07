Fietser van 17 zwaargewond nadat ze in Pelt onder vrachtwagen terecht komt

Het ongeval gebeurde donderdagnamiddag, schrijft Het Belang van Limburg en werd aan onze redactie bevestigd. "Er is een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken", zegt Bruno Coppin van het Limburgse parket. "Wat wel al duidelijk is, is dat de vrachtwagenchauffeur niet onder invloed was van alcohol of drugs."