Bedrijf uit Gent werkt als eerste buiten de VS voor datingapp Tinder: "Onlinedaten makkelijker maken"

Massive Media is al 20 jaar bezig met apps, onder meer voor online dating. Je maakt dan een profiel aan op zo'n app, en probeert iemand te vinden die bij je past, voor een vriendschap of een relatie.

"En met die expertise kunnen we nieuwe technologieën ontwikkelen die niet alleen het online daten beter aanpassen aan het land of de gemeenschap waarin mensen iemand proberen te vinden", zegt Roelandts. "Eens zo'n match gevonden is, proberen we ook via de app het gesprek tussen de twee op gang te trekken, want dat is niet altijd even eenvoudig. We kunnen via technologie zelfs proberen het gesprek gaande te houden op een leuke manier, door onaangename momenten of stiltes te voorkomen."