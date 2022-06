Gents dierenasiel plaatst geluidsdempende panelen in elk hondenhok om geblaf te dempen

Het asiel houdt het contact met de buurt en haar bewoners warm door regelmatig te communiceren over wat er gebeurt in het gebouw. En de reacties zijn al bemoedigend geweest, zegt Dewaele: "Ze waren al blij met wat we al eerder deden. En er is ook begrip voor het feit dat honden nu eenmaal blaffen." Hoe de reacties nu zullen zijn, valt nog af te wachten. "Maar ik hoop dat we hen misschien eens mogen ontvangen zodat ze zelf kunnen zien, en zelf kunnen horen wat het verschil met vroeger is."

Deze buurtbewoonster heeft zelf geen last van de honden: