Grote Verstoppertjeswedstrijd op laatste schooldag: "Wie niet weg is, is gezien!"

Eén van hen is Miel Decock van het 6de leerjaar. “Ik heb me verstopt onder de trap, naast onze klas. Ik heb wat dozen op mij gezet. Er zijn twee juffen geweest die me zelfs in de ogen hebben gekeken, maar ze hebben me toch niet gevonden! Ik ben wel blij, het was heel spannend. Toen ze kwamen kijken was het toch een stressmomentje."

Aaron Dewaele, ook een laatstejaars, had ook een goed plekje gevonden. “Het krijtbord op de speelplaats naast de kleuterklas. Ik wist dat het een goed plekje was want ik ben er ooit eens ondergekropen om een bal te zoeken. En toen zag ik een plank onderaan het bord. Als je daar op stond, kan niemand je zien. En het is gelukt! Ik ben superblij!"