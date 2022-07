Het GielsBos in Lille verhuurt voortaan “buitengewone” fietsen voor mensen die geen gewone fiets kunnen gebruiken

Zorgvoorziening het GielsBos in Gierle bij Lille gaat aangepaste fietsen verhuren aan iedereen die niet meer met een gewone fiets kan rijden. “We maakten al een tijdje gebruik van speciale fietsen, maar omdat er ook vraag naar was buiten het centrum openen we nu een verhuurpunt”, zegt Liesbeth Geudens, coördinator van het fietsenproject.