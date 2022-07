Oostendenaren geven hun mening over hoe omgaan met het koloniale verleden van de stad

Met een straatartiest en een officieel moment aan het standbeeld van Leopold II vlakbij de zeedijk werd de start van het participatietraject gegeven. De stad vraagt aan haar inwoners wat er met het beeld en de andere verwijzingen op het openbaar domein naar koning Leopold II moet gebeuren. De voormalige koning staat ter discussie omdat onder zijn bewind honderdduizenden Congolezen stierven in de vroegere Belgische kolonie. Particpatie-ambtenaar Laura Patteeuw hoopt dat er veel mensen hun mening zullen geven: "Het leeft wel in de stad, maar we hebben vooral een vast publiek dat haar mening geeft. We willen ook eens andere mensen hun mening horen. Vandaar dat we hier staan met straatanimatie zodat we met mensen in gesprek kunnen gaan."