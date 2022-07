Inwoners van Peizegem protesteren tegen bouw van waterzuiveringsstation 

Buurtbewoonster Christa stelt voor om het zuiveringsstation op een andere plaats te bouwen. "In de Middelstraat, hier vlakbij, ligt al een kippenkwekerij. Waarom kan het daar niet worden gebouwd", vraagt ze zich af. "Maar Aquafin (de bouwheer n.v.d.r) luistert niet naar ons."

Dat laatste spreekt schepen Steven Elpers (LVB) tegen. "We hebben ons geëngageerd om de omgeving van de kippenkwekerij als inplantingslocatie te onderzoeken", zegt Elpers. "Aquafin is met dat onderzoek bezig en ook de departementen Landbouw & Visserij en Omgeving bekijken dat. Of het haalbaar is weet ik nog niet, maar als dat wel het geval zou zijn lijkt het mij niet onlogisch dat we voor die andere locatie kunnen gaan", aldus de schepen.