Canadese radiozender draait al sinds gisterenmorgen uitsluitend "Killing in the name" van Rage against the machine

Een jaar later werden de vier betrokken politieagenten vrijgesproken, wat tot ongekende rellen heeft geleid in Los Angeles. De zaak leidde tot ingrijpende hervormingen binnen de politie in Los Angeles en elders in de Verenigde Staten.

In het refrein van "Killing in the name" komt volgende zin voor: "Some of those that work forces are the same that burn crosses." Een duidelijke verwijzing naar de band tussen de politie van Los Angeles en de Ku Klux Klan.