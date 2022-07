Kleuterschool De Linde in Pelt sluit vandaag definitief de deuren door tekort aan leerlingen

De kinderen kunnen volgend schooljaar allemaal terecht in de hoofdschool in het centrum van Overpelt. "De kindjes zijn al enkele keren naar de andere school geweest, om te proefdraaien", vertelt de juf. "Ik denk niet dat ze beseffen dat dit vandaag het afscheid is van ons schooltje. Voor hen is dit vandaag een schooldag als alle andere." De kindjes en juf Karolien zullen elkaar in de toekomst wel nog elke schooldag kunnen zien. "Ik kan aan de slag in een andere klas. Dat doet me wel veel plezier."