Man (45) overleden bij steekpartij in Antwerpen: twee verdachten gearresteerd

In de loop van de namiddag gebeurde er een steekpartij in de Twee Netenstraat. Een man van 45 is op straat aan zijn verwondingen overleden. De politie kon ter plaatse een verdachte oppakken voor verhoor. Het gaat om een Nederlander van 42. Later werd ook een vrouw van 44 gearresteerd.

"Het onderzoek loopt nog volop, maar wat we weten is dat het slachtoffer voor de woning, op de stoep, aan zijn verwondingen is overleden", zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. "Getuigen die de feiten hebben zien gebeuren, worden opgevangen door slachtofferzorg."

De politie heeft beide verdachten intussen kunnen verhoren. Zij komen vandaag voor de onderzoeksrechter, die zal beslissen of ze verder aangehouden worden.