Mechelen breidt succesvol winkelpendelbusje uit: "Al 9 jaar lang, gemiddeld 500 passagiers per zaterdag"

Het nieuwe busje is een uitbreiding van het shopping shuttlenetwerk in Mechelen. Een andere shuttlebus rijdt al 9 jaar lang tussen de parking aan de Nekkerhal en de Grote Markt. De dienst is gratis en mikt vooral op dagjestoeristen die komen shoppen. "Het is een zeer goede maatregel gebleken om onze handelaars in het stadscentrum te ondersteunen. Sinds de start 9 jaar geleden werden al ruim meer dan 200.000 mensen vervoerd. Dat komt neer op 500 passagiers per zaterdag", glundert schepen Geypen trots.