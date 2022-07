Met de Vlasakker wordt 17 hectare stadsgroen definitief vastgelegd in Kortrijk

Naast plaats voor de natuur is er ook ruimte voor beleving. Een vlonderpad doorkruist het 17 hectare grote gebied. Er komen half verharde wandelpaden door de groene site. Onthaalpoorten aan de rand van de Vlasakker met zitbanken, infoborden en fietsstallingen ontsluiten de groene zone voor de bezoekers. In het park komen er ook een paar zitbanken en twee speelplekken met natuurlijke elementen. Tijdens de infovergadering waren de meeste aanwezigen tevreden met wat werd voorgesteld. Zeker wanneer werd verteld dat het niet direct de bedoeling was om er een picknickplaats van te maken of overal vuilbakken te installeren. De rust van de omwonenden wordt zoveel mogelijk gerespecteerd.