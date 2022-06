Zwermen muggen teisteren huizen in Zolder: "We worden omsingeld door miljoenen muggen" 

Volgens Valerie vliegen er miljoenen muggen rond haar huis. "We zitten eigenlijk opgesloten in ons eigen huis. 's Avonds zie je zelfs zwarte wolken vol muggen. Als we toch even buiten willen zitten, kruipen we onder onze parasol waar we een muggennet over hebben gehangen. Zonder zouden we meteen honderden muggenbeten hebben. Voor onze babyborrel, die normaal in onze tuin zou doorgaan, moesten we noodgedwongen een andere locatie zoeken."