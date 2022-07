Nieuw in Vlaanderen: parcours voor elektrische offroad-steps in Vlaamse Ardennen

Aan de Donkvijver in Oudenaarde is een nieuwe toeristisch product voorgesteld: de elektrische offroad-step. Dat is een kruising tussen een mountainbike en een elektrische step. Tegelijk met de step is er ook een offroad-stepparcours voorgesteld. "Want dan pas ervaar je hoe fantastisch het is om daarop te rijden", zegt Hendrik Vandermarliere van The Outsider.