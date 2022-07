Nieuwe show in de Cosmodrome in Genk gaat over het licht

Het licht is toch wel iets heel bijzonders, maar ook wel complex, en het heeft ook heel wat invloed op de planeet. In de nieuwe animatiefilm 'Travelling with light', wordt er meer uitleg gegeven over het licht. Maaike Robays van de Cosmodrome: "Het gaat er ook over dat we wél nog wat kunnen zien als er geen licht is. Mensen denken vaak, het is donker, dus we zien niets. Maar als je ogen zich hebben aangepast, dan zien we een heel aantal dingen."

"Travelling with light" is een 360 graden show, die over de hele koepel vertoond wordt. Maaike Robays: "Je zit in een zetel, leunt wat achteruit, en de film wordt afgespeeld op een koepel, 360 graden rond, dus je kan zowel van achter je, opzij als voor je beweging zien."