Ommegang trekt voor het eerst door Brussel als Unesco-werelderfgoed

De Franse acteur François Berléand, zangeres Jo Lemaire en komiek Bert Kruismans namen de vertelling van het spektakel op zich, in respectievelijk het Frans, het Nederlands en het Engels. Ze vertellen hoe keizer Karel V zijn zoon en opvolger, de toekomstige koning Filips II, in 1549 voorstelde aan de gewesten. Tekenaar Nicolas Vadot maakte live schetsen van de ceremonie. De Ommegang is onderdeel van het Brusselse Renaissance Festival dat plaatsvindt van 18 juni tot 10 juli.

Vrijdagavond wordt de Ommegang nog een keertje overgedaan. Dan ontvangen de organisatoren officieel de oorkonde die bevestigt dat het historische evenement werelderfgoed is.