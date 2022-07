Als nieuwsombudsman krijg je soms de vreemdste dingen binnen. Zo zijn er mensen die mij tijdens de coronacrisis vroegen of ze nog wel de was mochten ophangen. Maar verder krijg ik ook geregeld berichten met beweringen die sterk verschillen van wat je in journalistieke media kunt vernemen. Ik neem dat altijd heel erg au sérieux. En ik hou er ook cijfertjes over bij. Klik op de ondertitelde clip voor meer uitleg.