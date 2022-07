Ook Schoten zet gifvrije vallen in tegen rattenoverlast

De vallen zijn zo gemaakt dat de ratten gelokt worden, en er wordt vermeden dat andere dieren in de val vallen. "Het lokaas dat er op ligt is een mengeling van nootjes en suiker. Ze worden echt verwend op onze val, ze vinden er alles wat ze lekker vinden. Maar we hebben ook een steile trap gemaakt zodat de egels er niet in kunnen vallen, er is een extra beveiliging voor vogels. Ook eekhoorns kunnen we detecteren in onze software. We weten echt wel of het om rattenactiviteit gaat, want dat is er typisch heel vaak 's nachts."