Oudsbergen bouwt volgend jaar een sporthal die dubbel zo groot is als de bestaande

Na 45 jaar was er behoefte aan een nieuwe sporthal in Oudsbergen. Dat bleek ook uit een behoeftenanalyse in 2018. De bestaande sporthal in Opglabbeek was te klein en verouderd. Oudsbergen zocht een privé-partner om de nieuwe sporthal te ontwerpen, te bouwen en de technische installaties de eerste vijf jaar te onderhouden. Die keuze is gevallen op het consortium Team Cordeel.