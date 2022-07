Federale regering buigt zich over pensioenhervorming: dit ligt op tafel

Minister Lalieux merkt op dat de pensioenhervorming sinds februari in de regering wordt besproken, maar dat het inderdaad nog niet tot een compromis is gekomen. Bovendien liet PS-voorzitter Paul Magnette vorig weekend in Het Nieuwsblad optekenen dat zijn partij ermee zou kunnen leven als er geen verdere pensioenhervorming zou komen.

Magnette klopte zich handig op de borst dat hij het belangrijkste vond dat het minimumpensioen van 1.500 euro er komt. “Als het niet lukt, dan is de rest voor de volgende legislatuur. Maar ik blijf denken dat het mogelijk is om een compromis te vinden over een aantal elementen.”