Russische president Poetin over toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO: "Geen probleem"

"We hebben geen problemen met Zweden en Finland zoals we met Oekraïne hebben", zei Poetin op een persconferentie. De Russische president reageerde daarmee op de beslissing van de NAVO-top in Madrid. Daar werd beslist het westerse militaire bondgenootschap uit te breiden met Finland en Zweden, op vraag van die landen zelf. Finland deelt een grens van ruim 1.300 kilometer met Rusland, wat dus een aanzienlijke verlenging van de grens tussen beide militaire blokken vormt.

Geen probleem dus voor Poetin, al voegde hij er wel aan toe: "Als daar militairen of militaire infrastructuur ontplooid wordt, dan zijn wij verplicht om op een symmetrische manier te reageren en dezelfde bedreigingen te creëren voor de gebieden van waaruit de bedreigingen tegen ons uitgaan." Dat wijst erop dat Poetin mogelijk van plan is meer militairen en materieel aan de grens met Finland te positioneren.