Politie doekt in Limburg internationale cocaïnebende op die geleid werd vanuit Dubai

De Federale Gerechtelijke Politie Limburg was al sinds mei vorig jaar bezig met een onderzoek, geleid door een onderzoeksrechter in Tongeren. Daarbij werd de invoer van en handel in tonnen cocaïne, onder meer via de haven van Antwerpen in de gaten gehouden. Op 15 juni is de politie op hetzelfde moment binnengevallen op 15 plaatsen in Genk, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen en ook in de grensstreek in Nederland. In België heeft de onderzoeksrechter 9 verdachten aangehouden, in Nederland zitten 2 verdachten in de cel in afwachting van hun uitlevering aan ons land.