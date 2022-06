Politie Gent houdt grote oefening na "terreurdaad" in concertzaal Vooruit

Net op de dag dat Salah Abdeslam tot levenslang is veroordeeld voor zijn rol bij de terreuraanslagen in Parijs op 13 november 2015, heeft de Gentse lokale politie in de concertzaal Vooruit een oefening gehouden die geïnspireerd is op de aanslag in de Bataclan, van die dag. Daarbij vielen 130 doden, vele anderen raakten gewond.

"We hadden melding gekregen dat er x-aantal schutters binnengedrongen waren, dat zij al meerdere slachtoffers gemaakt hadden, ook doden", zegt woordvoerder van de Gentse politiezone, Matto Langeraert. "De mensen die aan de oefening meededen waren niet gebrieft, dus voor hen was het ook heel speciaal". De Gentse politie hield de oefening samen met de collega's van Antwerpen, de brandweer en medische hulpdiensten. Ook zo'n 100 figuranten deden mee.