Na dodelijk zwemongeval in Ranst: zwemmen in open water is verboden en dit zijn de risico's

De zomer is begonnen en dus is het verleidelijk om een frisse duik te nemen in een kanaal of rivier, maar dat is bij ons verboden en het houdt gevaren in. Dat bleek gisteren nog maar eens in Ranst. Daar kwam een 26-jarige man om het leven nadat hij van een brug was gesprongen. Waarom is zwemmen in open water niet zonder risico? En waar mag het wél?