Met oldtimers naar laatste schooldag in basisschool Waasmunster: "Het moest speciaal zijn"

De Sint-Franciscusbasisschool in Waasmunster heeft vanmorgen haar 52 laatstejaarsleerlingen in oldtimers naar school gebracht. Het is een bijzonder cadeautje voor hun laatste dag op de basisschool. In 32 blinkende oude wagens kregen de leerlingen een tochtje tot op de speelplaats, waar ze op applaus onthaald werden.