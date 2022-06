Wat betekent "de eerste keer" Rock Werchter voor festivalgangers na de coronacrisis? "Zo lang gewacht op óns moment"

Ook opvallend: veel Nederlanders aan de toegangspoorten van het festivalpark in Werchter. "Aanschuiven, dat vinden we zo'n leuk Vlaams woord! Klinkt leuker dan in de rij staan, toch? Gelukkig ging het vlot aan de ingang, want hier hebben we drie jaar op gewacht", vertellen Jan (30) en Joep (32), die ook voor het eerst Rock Werchter meepikken.

"We hadden tickets voor de editie van 2020, en daarom voelt het nu voor ons als een gratis festival, omdat we dit al zo lang geleden betaald hebben en de voucher nu eindelijk kunnen gebruiken", lacht Joep. "Dus we zullen wellicht meer geld uitgeven aan bonnetjes", aldus Jan. De Nederlandse heren kijken vooral uit naar de headliners, met de Red Hot Chili Peppers en Pearl Jam als grote favorieten. "En wie weet leren we wat Vlaamse woorden bij, amai!"