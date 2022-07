Keuzestress op Rock Werchter? Dit zijn de drie ultieme tips van Michèle Cuvelier voor dag 2

Drie jaar na de laatste Rock Werchter kan editie 2022 van start gaan. Zie je ook door het bos de bomen niet in de line-up? Elke dag tipt Michèle Cuvelier voor VRT NWS drie artiesten die je zeker niet mag missen. Op dag 2 zijn dat een Duitse elektrogroep en twee Belgische bands, van wie er eentje potten breekt in de VS, en de andere voor het eerst op het hoofdpodium staat in Werchter. "Het is zonder twijfel de dag van de rammende gitaren, maar daarnaast valt er veel te ontdekken", aldus Michèle Cuvelier.