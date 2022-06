Russisch leger trekt zich terug van strategisch en symbolisch belangrijk Slangeneiland voor Oekraïense kust

Maar Slangeneiland was voor de Russen niet enkel van belang voor de controle over de vaarroutes in de Zwarte Zee. Sinds het Oekraïense leger er in april in was geslaagd om het Russische vlaggenschip Moskva te doen zinken, werd Slangeneiland alleen maar belangrijker en nam het de functie van dat vlaggenschip in zekere zin over. Rusland plaatste krachtige raketsystemen op het eiland om zijn grondtroepen te ondersteunen.