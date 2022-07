Speelplein in Oostende nodigt Oekraïense vluchtelingenkinderen uit: "al spelend Nederlands leren"

De speelpleinwerking in Oostende werkt met een half open aanbod. “Per dagdeel worden er per leeftijdsgroep vier activiteiten voorzien. We gaan de anderstaligen begeleiden naar de activiteiten die het minst taalgevoelig zijn."

"We hebben ervaring met anderstaligen op het speelplein", zegt Plasschaert. "De animatoren zijn geen vrijwilligers, maar jobstudenten die een pedagogische opleiding volgen. Ze hebben dus allemaal ervaring en worden bijgestaan door vier professionals. We hebben ook borden met pictogrammen gemaakt om dingen uit te leggen, want het is belangrijk dat ze zo snel mogelijk Nederlands leren.”