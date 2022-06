Staatssecretaris van Digitalisering Mathieu Michel: "Itsme is sleutel, digitale portefeuille wordt volledig huis"

Volgens Mathieu Michel is het duidelijk dat het uitreiken van identiteitskaart, fysiek of digitaal, een bevoegdheid van de overheid is.

"In digitale portefeuille zit de virtuele identiteitskaart. De functie van zo een kaart is identificatie, authenticatie en handtekening. Het is de gedematerialiseerde identiteitskaart. Dat is niet hetzelfde als Itsme", legt de jongere broer van Charles Michel uit. In de digitale portefeuille zal ook het rijbewijs en meer opgenomen worden.