Staatssectretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor wil noodopvangcentrum opstarten voor asielzoekers

Het was het allereerste vragenuurtje in de Kamer voor De Moor. Ze wijst op de druk op het opvangnetwerk zo groot is dat niet alle asielzoekers niet onmiddellijk kunnen worden opgevangen. "Hierdoor hangen er ons aanzienlijke dwangsommen boven ons hoofd", zegt De Moor. Die dwangsommen moet de overheid betalen omdat sommige migranten nu op straat slapen.