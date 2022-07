Stad Oostende laat geen meerdaagse festivals meer toe in Maria Hendrikapark

Afgelopen weekend vond het Sinner’s Day Summer-festival plaats in het Maria-Hendrikapark. Na de eerste evaluatie heeft het stadsbestuur beslist om geen meerdaagse festivals meer te laten doorgaan in het park. Veel buurtbewoners klaagden over geluidsoverlast. De luide muziek zou ook niet goed zijn voor de dieren in het park. Ten slotte is het park te klein om er grote festivals te organiseren.

Het stadsbestuur benadrukt wel dat kleine evenementen, die minder impact hebben op de omgeving, wel nog mogelijk zullen zijn. “Het blijft een evenementenweide. Het is belangrijk dat rustigere evenementen zoals een klassiek concert of een familietheaterstuk wel nog kunnen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).