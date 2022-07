Staking bij juwelenwinkel Lovisa in Hasselt: winkel blijft dicht

Het personeel van juwelenwinkel Lovisa legt het werk vandaag neer en er zal een symbolische actie plaatsvinden voor de deuren van de winkel op het Muntplein in Brussel. Lovisa heeft 11 vestigingen in ons land maar er zijn ook winkels in andere Europese landen. Sinds de overname door een Australische groep ongeveer een jaar geleden zijn er verschillende mistoestanden.