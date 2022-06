Rechter beslist: geen padel meer 's avonds en op zondag in Brugse club door geluidsoverlast

De buren van padelclub KTC Azalea eisten dat de padelclub zijn activiteiten stillegde, zolang die niet in een afgesloten, geïsoleerde ruimte doorgingen. Ze stelden ook voor om padel enkel toe te laten tussen 10 en 18 uur. In de woning van de buren werden pieken tot 70 decibel vastgesteld.

De Brugse rechter geeft in kort geding de buren gelijk en oordeelde dat er wel degelijk sprake is van geluidshinder. In KTC Azalea mag er nu enkel nog tussen 10 en 19 uur padel gespeeld worden. Op zaterdag moet er om 16 uur worden gestopt en op zondag mag er helemaal geen padel gespeeld worden. Als de club de beslissing van de rechter niet naleeft, moeten ze per terrein en per overtreding een som van 1.000 euro betalen.

In afwachting van de beslissing ten gronde werd een deskundige aangesteld om de situatie te onderzoeken. "Dit hadden we niet verwacht", reageert reageert de ontgoochelde Tom Vuylsteke, de voorzitter van KTC Azalea. "Onze club wordt niet gesloten, maar met die maatregelen komt het wel dichtbij. Voor de meeste mensen met normale werkuren of een gezin is het niet mogelijk om voor 19u te padellen."