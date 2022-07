Vierde solo-film over superheld Thor in de bioscoop: wat maakt de man met de hamer zo onweerstaanbaar?

Ook aan het personage Thor is in de voorbije tien jaar flink gesleuteld. In het begin was hij een depressieve piekeraar, in een duister universum waar geen plaats was voor humor. Na de kritiek op de tweede film, “Thor: The dark world” (2013), besefte Marvel dat de franchise een herstart nodig had. Het nam Taika Waititi aan boord als regisseur, en de Nieuw-Zeelander blies Thor nieuw leven in.