Vonnis in Belgische luik aanslagen Parijs: 10 mensen schuldig, straffen tot 3 jaar (met uitstel), 4 mensen vrijgesproken

Het gaat dan onder meer om Abid Aberkan, de neef van Salah Abdeslam. In het huis waar zijn moeder woonde in Molenbeek zat Abdeslam ondergedoken en werd hij uiteindelijk ook opgepakt. Hij krijgt 3 jaar met probatie-uitstel. De advocaat van Aberkan is blij met de uitspraak. "Ze hebben er het proces Parijs bis van willen maken, maar mijn cliënt heeft niets te maken met wat er in Parijs is gebeurd", zegt ze. "Hij werd wel op dezelfde manier gestigmatiseerd."

Ook Ibrahim Abrini stond terecht. Hij is de jongere broer van Mohammed Abrini, beter bekend als de man met het hoedje bij de aanslagen in ons land. Ibrahim zou zijn grote broer geholpen hebben om uit de handen van justitie te blijven en bezwarend materiaal hebben doen verdwijnen. Hij krijgt de gunst van opschorting: dat wil zeggen dat hij schuldig bevonden is, maar dat hij geen straf krijgt.

De advocaat van Abrini is blij dat zijn cliënt niet gestraft wordt. "De rechtbank heeft duidelijk zijn verantwoordelijkheid genomen", zegt hij. Hij is blij dat zijn cliënt nu eindelijk dit hoofdstuk kan afsluiten. "Al zes jaar wacht hij hier op. We hebben de afgelopen jaren heel veel geld en energie in deze zaak gestopt."