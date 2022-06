Vrachtwagen met restafval raakt brug op E40 in Aalter: wegdek bezaaid met afval

Op de E40 is vanmorgen een vrachtwagen geladen met restafval tegen een brug gereden. Daardoor is het al uren filerijden tussen Gent en Aalter. Door het ongeval vielen brokstukken van de brug naar beneden en scheurde de zijkant van de vrachtwagen open. "Over de 3 rijvakken ligt restafval", vertelt kapitein Joris Van Besien, van de brandweer van Aalter. "De vrachtwagen was onderweg naar de verbrandingsoven. Wij hebben een deel van de weg schoongemaakt, de rest van het opruimwerk laten we nu over aan het takelbedrijf".

De bestuurder van de vrachtwagen raakte niet gewond. Volgens de politie kan het nog uren duren voor de weg is vrijgemaakt.