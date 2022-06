"We zijn vertrokken voor een lange periode van onzekerheid": waarom de NAVO-top in Madrid historisch is

Maar Jan Balliauw vindt dat de vergelijking met de Koude Oorlog niet echt opgaat. "Toen was de spanning stabiel. Nu is ze instabiel, en valt het veel moeilijker te voorspellen in welke richting het zal gaan. Toen ging het om een ideologische strijd, nu niet. Toen ging het om twee supermachten, nu is het veel diverser.

De huidige chaotische wereld is wel een gevolg van het instorten van de post-Koude Oorlog wereldverhoudingen die werden gedomineerd door de VS, maar dat betekent niet dat we terugkeren naar de vorige periode. De wereld ziet er nu helemaal anders uit dan toen."