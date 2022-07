Een portie verbeelding voor groot en klein: zomerse tips voor expotrips 

In het museum of in openlucht, met of zonder kinderen, interessant en leuk tegelijk: dit zijn de VRTNWS-tips voor zomerse cultureel verantwoorde uitjes in eigen land en ook daarbuiten. Rubik-kubuskunst, de onsterfelijke muziek van Toots Thielemans, schilderkunst aan de Leie of speelse installaties in de Westhoek: er is keuze te over.