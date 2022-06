Woning beschoten in Borgerhout: 5 kogelinslagen

In de Zegepraalstraat in Borgerhout is er vannacht een woning beschoten. De politie heeft er 5 kogelinslagen gevonden in de gevel van het huis, zegt het parket. Het gaat om dezelfde straat waar een maand geleden huizen met vuurwerk werden bestookt. Er wordt onderzocht of er een verband is tussen beide feiten en of er een link is met het drugsmilieu.