15 bronzen beelden gestolen uit tuin van kunstenaar Staf Timmers in Houthalen-Helchteren

In de nacht van 19 op 20 juni werden er ook al beelden gestolen. "Dezelfde daders zijn teruggekomen. Mijn buurvrouw heeft diezelfde blauwe auto zien staan. De vorige keer hebben ze twee grote bronzen beelden gestolen, nu hebben ze 15 kleinere beelden mee. Samen met de familie en de buren zijn we al de hele dag in de weer om de tuin beter te beveiligen. Want als ze een tweede keer komen, kan komen ze misschien ook een derde keer."