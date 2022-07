20 gemeenten in de Vlaamse Rand kunnen bij schoolinschrijvingen  voorrang geven aan Nederlandstaligen

Met die nieuwe maatregel wil minister Ben Weyts ervoor zorgen dat kinderen in de buurt naar school kunnen. "We kampen in de scholen in onze streek nu eenmaal met een sterke instroom van anderstaligen. Kinderen vinden soms geen plaats meer in hun eigen gemeente", zegt Weyts. "We willen voorrang geven aan wie effectief in de regio woont en kiest voor het Vlaams onderwijs en de Nederlandse taal."