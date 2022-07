25 jaar Hongkong bij China, president Xi: "Pas nu een echte democratie"

Maar buiten is van de feestvreugde weinig te merken. Alle straten rond het conferentiecentrum zijn afgezet en in de hele stad is massaal politie aanwezig. De weinige Hongkongers die iets wilden zeggen voor een microfoon hielden zich op de vlakte. "We zijn blij dat Xi Jinping op bezoek komt", zei de 31-jarige Philip Fung. "Maar als hij dicht bij het volk wil staan, dan zou hij een voorbeeld kunnen nemen aan koningin Elizabeth. Toen zij op bezoek kwam, toonde ze meer respect voor het gewone volk en zorgde ze voor minder hinder."

Het is overigens voor het eerst in 5 jaar dat de Chinese president op bezoek is in Hongkong. Gisteren arriveerde hij met de hogesnelheidstrein in het station waar hij werd opgewacht door enkele hoge functionarissen en schoolkinderen met vlaggetjes. Het bezoek van Xi was lange tijd onzeker omwille van het hoge aantal coronabesmettingen in de stad. Iedereen die deelneemt aan de ceremonie bracht de voorbije week in quarantaine door.